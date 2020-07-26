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Batı'nın kılıcına 'modernlik' diyenler İslam'ın kılıcından rahatsız oldular!

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Giriş: 26.07.2020 22:08
Güncelleme:26.07.2020 22:16
İslam aleminin mutlulukla, Batı dünyasının hazımsızlıkla karşıladığı Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması Türkiye'de ki belli bir kesimi de rahtsız etti. Öyle ki Batı dünyasındaki Kraliyet geleneklerini "modernlik" kabul edenler, Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya'da kılıçla verdiği hutbeden rahatsız oldu ve Ali Erbaş hakkında sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlattı.

Ayasofya Camii 86 yıllık hasretin ardından cemaatine yeniden kavuştu. Açılış İslam alemini mutlu ettiği kadar Batı dünyasında rahatsızlığa neden oldu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethin sembolü olarak ilen ettiği 'kılıç hakkı' olarak camiye çevirdiği Ayasofya'nın yeniden açılışında Diyanet İşleri Başkanı Pror. Ali Erbaş hutbeye fethi sembol eden kılıçla çıktı.

Türkiye'deki bazı kesimler de sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlatarak kılıçla Ayasofya'da verilen resmi "rahatsız edici" buldu.

İnsanlık tarihinde ve devlet yönetiminde önemli bir sembol olan kılıç, Krallık yönetiminin devam ettiği İngiltere'de kraliçe tarafından hala kullanılıyor

Kraliçe şövalyelik ünvanı verilen kişileri kılıçla kutsayarak unvanı resmileştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere kılıçla çıkmasından rahatsız olanlar, kraliçenin kılıçla yaptığı Kraliyet ritüelini modernlik olarak kabul ediyor.

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