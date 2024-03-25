25 Mart 2024, Pazartesi
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Batılı liderleri Rusya korkusu sardı! Almanlar olası dünya savaşı için ne düşünüyor?
Rusya'nın savaşın 3. yılında Ukrayna'da ilerlemesi ancak Ukrayna'nın tüm yardımlara rağmen Rusya'ya karşı taarruzda başarısız olması, Avrupa'yı endişelendirdi. Savaşın tüm kıtaya yayılmasından endişe eden Batılı liderler art arda "3. Dünya Savaşı" uyarısı yaptı. Peki Ukrayna'ya en çok destek veren Almanya'da halk olası bir savaş konusunda ne düşünüyor? Özel haberimizde izliyoruz…