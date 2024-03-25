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Batılı liderleri Rusya korkusu sardı! Almanlar olası dünya savaşı için ne düşünüyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.03.2024 16:38
Rusya'nın savaşın 3. yılında Ukrayna'da ilerlemesi ancak Ukrayna'nın tüm yardımlara rağmen Rusya'ya karşı taarruzda başarısız olması, Avrupa'yı endişelendirdi. Savaşın tüm kıtaya yayılmasından endişe eden Batılı liderler art arda "3. Dünya Savaşı" uyarısı yaptı. Peki Ukrayna'ya en çok destek veren Almanya'da halk olası bir savaş konusunda ne düşünüyor? Özel haberimizde izliyoruz…
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