Batı'da İslam neden hedefte? Müslümanlara neden saldırıyorlar? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Fransa Cumhurbaşkanı küstahça açıklamalarıyla İslam’ı hedef aldı. Sonrasında Paris’te iki Müslüman kadın ırkçı bir saldırıya maruz kaldı ve iki genç de Arapça konuştukları için darp edildi. Almanya’da ise 100’den fazla polis camiye baskın düzenledi. Avusturya’da yine Müslümanlara karşı saldırı oldu. Peki Batı'da İslam neden hedefte? Müslümanlara neden saldırıyorlar? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Birmingham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francis Davis ve Orsam Kuzey Afrika Uzmanı Abdennour Toumi cevapladı.

Birmingham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francis'in açıklamaları:

"Ben İslamofobi'nin bir İslam nefreti olduğunu düşünmüyorum aslında. Burada bir İslamofobilik var. İnsanlar belli tarzlarda "İslam" oluşturuyorlar kafalarında bunlar İslam'ın düşmanlığı değil kendi kafalarında oluşturdukları bir şeye düşmanlık yapıyorlar.

AVRUPA KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI

Ben Avrupa'nın bazı kısımlarında ortak bir dış tehdit olduğunu düşünüyorum. Siyahi kişilerden korkuyoruz, Afrikalıların gelişinden korkuyoruz. İngiltere'de bazı otellerimizde "Siyahiler" giremez gibi yazılar var hala. Burada mesele sadece İslam'dan korkmak değil ötekinde korkmak. Bizi bu konuda şüpheli hale getiren Avrupa kültürünün bir parçası.

"SENİ APTAL MÜSLÜMAN KADIN"

Tabi ırkçılıktan da bahsetmemiz lazım İslam bunun içerisinde değişken bir faktör olarak kullanılıyor. Mesela benim eşim Hristiyan ve etnik olarak Güney Asyalı ancak "Pakistani" diye saldırılıyor. 'Seni aptal Müslüman kadın' diyorlar. Oysa Müslüman bile değil. Burada endişelerini üzerine yansıtabilecek sürekli birilerini arıyorlar."

Orsam Kuzey Afrika Uzmanı Abdennour Toumi'nin önce çıkan açıklamaları:

"CİDDİ BİR ENDİŞE HAKİM"

"Fransa'da gerçekten Müslüman toplumuna karşı bir gerginlik var. Müslüman toplumda bir birliktelik yok ve ciddi bir endişe hakim yapılan bu provokasyonlardan dolayı. Bunlar tabi politika tarafında yaşanan gelişmelerden de etkilendi.

"10 YILDIR CİDDİ BİR PROVOKASYON VAR"

Bu provokasyonlarda son 10 sene içerisinde ciddi bir artış yaşandı. 20 yıldır da artarak devam ediyor. 1989 yılında 'çocukların okullarda başörtü takamayacakları' süreciyle başladı ve devam ediyor. Çıkış noktası buydu ve Fransız politikacılar o dönem akıllıca davranmaya çalıştılar. Şimdi olduğu gibi yapmadılar. Etnik köken üzerinden yaptılar doğrudan bir inanç vurgusu yapmadılar.

"MÜSLÜMANLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA…"

Le Pen öncülüğünde o zamanlar ırkçılık olarak kullanıyorlardı. Araplar öcü olarak görünüyordu. Sonrasında tabi olaylar gelişti ve medya da kendine bir yer buldu. Olaylar giderek yoğunlaştı. Fransa'da politika çok lokal sınırlarda değil. Sağ kanadın söylemleri bir tabu olmaktan çıktı ve yayılmaya başladı. Liderler Müslümanlar söz konusu olduğu zaman sürekli olarak 'soru işaretleriyle' halkın karşısına çıkıyorlar"