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Batı basını Başkan Erdoğan’a neden saldırıyor? AK Partili vekillerden sert tepki

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Giriş: 27.01.2023 16:32
Güncelleme:27.01.2023 16:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Batı basınında sistematik saldırılar sürüyor. Medyanın bu tavrı saldırgan manşetlerle Türkiye'deki seçimlere müdahale olarak yorumlanıyor. AK Parti milletvekilleri de Başkan Erdoğan liderliğinde yükselen Türkiye'nin önünü kesme çabası olarak değerlendiriyor.

Türkiye seçime giderken Batı medyası da Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtı kampanyalara hız verdi. Yabancı basında saldırgan manşetlere her gün bir yenisi eklenmeye başladı. AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey, Abdullah Güler ve Hasan Turan Türkiye Yüzyılı hedefinin Batı'yı rahatsız ettiği söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay:

"Sizin algılarınız Türkiye'ye sökmez. Gobels'in torunları maalesef bugün kalkmışlar Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin seçimine müdahale etmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar."

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler:

"6'lı masa konusu var. 6'lı masa şu anda kendi içinde yaşadığı çelişkiler birbirlerine yaptıkları, ayak oyunları farklı bir kaos üzerinde gördükleri için acaba bizim buradan bir yardımcı olabilir miyiz diye düşündüklerini tahmin ediyorum.

20 yıl önceki Türkiye yok artık. Türkiye'nin şu andaki Orta Doğu'da bölgesel ve küresel manadaki elde ettiği pozisyon ve kararlı duruşu maalesef Batılı ülkelerin geçmişte alıştığı, yani sessiz sedasız her türlü emri yerine getirmeye çalışan, Batı'dan daha çok Batıcı davranan yöneticiler istiyorlar. AK Parti'yle beraber sayın Cumhurbaşkanımızla beraber artık ülkemizin kendi gerçekleriyle beraber çıkarları önemli."

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler:

"Demek ki onların nasırlarına basıyoruz. Demek ki onların çıkarlarını tehdit ediyoruz. Cumhurbaşkanımız doğru yoldadır, güzel işler yapıyor aziz milletimiz ülkemiz için. Batılılar bundan memnun olmuyor. Onun için saldırıyorlar. Batılılarla kimin iş tuttuğunu, kimlerin onlarla aynı dili kullandığını, Türkiye'yi sürekli Batı'ya kimlerin şikayet ettiğini aziz milletimiz çok açık ve net bir şekilde görüyor."

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