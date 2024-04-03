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Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın geceyi aydınlattı!

İHA
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Giriş: 03.04.2024 22:13
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.
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