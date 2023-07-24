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Başkanlar toplantısının perde arkası! İBB Başkanı İmamoğlu, Gelen Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rest mi çekti?

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 11:31
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun ifşa olan gizli görüşmesinin ardından hafta sonu bir araya gelerek yüzleşmişti. Kılıçdaroğlu pazar günü partisinin A Takımı ile parti meclisi toplantısında ilk kez yüz yüze geldi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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