Başkanlar toplantısının perde arkası! İBB Başkanı İmamoğlu, Gelen Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rest mi çekti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun ifşa olan gizli görüşmesinin ardından hafta sonu bir araya gelerek yüzleşmişti. Kılıçdaroğlu pazar günü partisinin A Takımı ile parti meclisi toplantısında ilk kez yüz yüze geldi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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