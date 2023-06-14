Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret ve memur zammı açıklaması! Ekonomide yeni yol haritası nasıl olacak?

Seçimi kazandıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, yeni dönemde ekonomideki yol haritasıyla ilgili konuşurken, milyonların merakla beklediği asgari ücret ve memur zamlarıyla ilgili de açıklama yaptı. Öte yandan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan hakkında da konuştu.