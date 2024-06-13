Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü: En başından beri tutarlı davrandınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da düzenlenen Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İspanya ile mükemmel bir ilişkiye sahip olduklarını ifade ederken "İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı bölgenin cazibe merkezi olan Türkiye'ye davet ediyoruz." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan İspanya'ya Gazze konusunda teşekkür ederken "En başından beri tutarlı davrandınız" vurgusunu yaptı. İşte detaylar...

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