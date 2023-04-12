12 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Depremzedelerle İftar Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan köy evlerinin bir kısmını bayramdan önce teslim edeceklerini söylerken yedili koalisyona da yüklendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Acının siyasetini yapanlar oldu. Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...