Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Depremzedelerle İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan köy evlerinin bir kısmını bayramdan önce teslim edeceklerini söylerken yedili koalisyona da yüklendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Acının siyasetini yapanlar oldu. Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...