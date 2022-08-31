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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 31.08.2022 18:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 15 Temmuz'daki ihanet sonrası hava kuvvetlerinin aldığı yaranın kısa sürede toparlandığını ifade ederken, Yunanistan'a da yüklendi. Başkan Erdoğan "Ege'de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa" ifadeleri sonrası "Elimizdeki tüm silahlarla Dünya'da bize düşman olanların korkulu belasıyız." dedi.
Başkan Erdoğan’dan Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde önemli açıklamalar
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