22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin inşa ettiği stadyumun açılış törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin inşa ettiği stadyumun açılış törenine katıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 21:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin tasarlayıp inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumunun açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan stadyumda düzenlenen açılış maçının santra vuruşunu gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan Senegal’de stadyum açılışına katıldı
Başkan Erdoğan Senegal'de stadyum açılışına katıldı
Türkiye’den NATO paylaşımı
Türkiye'den NATO paylaşımı
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Senegalli çocuktan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Senegalli çocuktan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Yaptırımlar Rusya’yı durdurabilir mi?
Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilir mi?
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Başkan Erdoğan Senegal’de
Başkan Erdoğan Senegal'de
FETÖ’ye 78 ilde operasyon
FETÖ'ye 78 ilde operasyon
Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor
Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Zelenskiy’den yardım çağrısı
Zelenskiy’den yardım çağrısı
Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü?
Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü?
Daha Fazla Video Göster