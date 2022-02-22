22 Şubat 2022, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin inşa ettiği stadyumun açılış törenine katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türk şirketlerin tasarlayıp inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumunun açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan stadyumda düzenlenen açılış maçının santra vuruşunu gerçekleştirdi.