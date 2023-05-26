Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmiş

Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken ikinci tur öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan seçmenlere rehavet konusunda uyarıda bulunurken "Zafer sarhoşluğuna kapılmamalıyız" ifadelerine kullandı. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini televizyonlara davet etmesine yönelik konuşan Başkan Erdoğan "Ben seninle ne konuşacağım? Okmeydanı SSK Devlet Hastanesi'ni mi konuşacağım?" dedi. Diğer yandan Sinan Oğan'ın kendisine verdiği desteğe değinen Başkan Erdoğan "Cumhur İttifakı için çalışmalara başladı" yorumunu yaptı. Başkan Erdoğan, AK Parti ile Ümit Özdağ arasında yapılan görüşmede Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nı talep ettiğini ifade ederken bu talebin reddedildiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık karşılığında anlaştığını ifade etti. İşte detaylar...