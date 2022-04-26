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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık grupları temsilcileriyle iftarda buluştu

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Giriş: 26.04.2022 21:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık grupları temsilcilerini iftar programı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Programa aralarında Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin gibi isimlerin de olduğu çok sayıda din adamı katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık grupları temsilcileriyle iftarda buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık grupları temsilcileriyle iftarda buluştu
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