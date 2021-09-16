17 Eylül 2021, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda neler söyleyecek?
A Haber ekranlarına konuk olan Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Mehmet Özkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'na yönelik açıklamalarda bulundu. Biden'ın BM Genel Kurul'una geleceğini söyleyen Özkan, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında nelere değinmesini beklediği de paylaştı. İşte detaylar...