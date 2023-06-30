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Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank o anları paylaştı

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Giriş: 30.06.2023 11:20
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından video paylaştı..
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