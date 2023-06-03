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Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı| Gözler Külliye’deki törende! Kabine’de hangi isimler olacak?

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 17:26
Başkan Erdoğan’dan mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Anıtkabir’e gitti ve burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi. Başkan Erdoğan buradaki törenin ardından Külliye’ye geçti. Burada Başkan Erdoğan için göreve başlama töreni yapılacak. Erdoğan burada tüm dünyaya hitap edecek. Peki Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek? Yeni dönemde hangi adımlar atılacak? Kabine’de hangi isimler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Özkan Özcan’ın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karadeli değerlendirdi. Avşar, “Birçok ilkleri beraberinde getiren bir seçim süreci yaşadık. Meclis aritmetiğinin Cumhur İttifakı lehine şekillenmesi Türkiye açısından çok önemli. Eski sistem görüş düşünceleri millet tarafından onay görmedi. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin onaylandığı anlamına da geliyor.” ifadelerini kullanırken Prof. Dr. Cem Karadeli, “Ankara’da her şey yolunda gidiyor. Demokrasimizin devamı açısından önemli ve son derece önemli bir mihenk taşı ve dönüm noktasıdır. Türkiye’nin uluslararası siyasetteki önemi son zamanlarda net şekilde karşımıza çıktı. Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük. Aynı zamanda Batı’ya ve Doğu’ya hitap edebilen bir devlet olarak ortaya çıkmamız son derece önemli.” dedi.
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