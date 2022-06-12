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Başkan Erdoğan'ın Van'da duygu dolu anları! "Sen ağlarsan ben de ağlarım"

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Giriş: 12.06.2022 00:15
Van Beşyol Meydanı'nı tıka basa dolduran binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Başkan Erdoğan sevgi seliyle karşılaşırken akşam düzenlenen programda minik misafiri dakikalarca sarıldı. Başkan Erdoğan, miniğe "Sen ağlarsan ben de ağlarım" dedi. İşte ayrıntılar...
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Sen ağlarsan ben de ağlarım
"Sen ağlarsan ben de ağlarım"
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