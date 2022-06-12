Başkan Erdoğan'ın Van'da duygu dolu anları! "Sen ağlarsan ben de ağlarım"

Van Beşyol Meydanı'nı tıka basa dolduran binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Başkan Erdoğan sevgi seliyle karşılaşırken akşam düzenlenen programda minik misafiri dakikalarca sarıldı. Başkan Erdoğan, miniğe "Sen ağlarsan ben de ağlarım" dedi. İşte ayrıntılar...

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