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Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı? | A Haber muhabiri Londra'dan aktardı

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Giriş: 21.08.2020 17:56
Güncelleme:21.08.2020 17:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiğini duyurmasın dünya basınında nasıl yankılandı? Başkan Erdoğan'ın bu heyecan verici açıklaması dünya basını manşetlere taşınırken detayları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı.
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı?
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