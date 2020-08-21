Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiğini duyurmasın dünya basınında nasıl yankılandı? Başkan Erdoğan'ın bu heyecan verici açıklaması dünya basını manşetlere taşınırken detayları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı.