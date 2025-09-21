21 Eylül 2025, Pazar

Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyareti bugün başlıyor
Başkan Erdoğan’ın kritik ABD ziyareti bugün başlıyor

Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyareti bugün başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 09:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Eylül'de BM kürsüsünden dünyaya seslenecek 25 Eylül'de de dünyanın beklediği Trump görüşmesi gerçekleşecek.
