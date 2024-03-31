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Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı saat netleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 23:20
Seçim sonuçlarını takip etmek ve açıklamalarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı saat 00.30 olarak açıklandı.
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