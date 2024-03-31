Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı saat netleşti

Seçim sonuçlarını takip etmek ve açıklamalarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı saat 00.30 olarak açıklandı.

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