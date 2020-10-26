Başkan Erdoğan'ın “fikr-i iktidar” çıkışına destek | Bir ülkede fikr-i iktidar nasıl kurulur?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamadaki “fikr-i iktidar” çıkışı gündemdeki yerini koruyor. Toplumun farklı kesimlerinden birçok uzmanın vurguladığı nokta ise büyük medeniyetlerin fikr-i iktidar olunmadan kurulamayacağı yönünde. Fikr-i iktidar hukuktan sanata, ekonomiden siyasete tüm alanları yakından ilgilendiriyor. Peki, bunun için neler yapılmalı? Bir ülkede fikr-i iktidar nasıl kurulur? İşte detaylar…

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamadaki "fikr-i iktidar" çıkışı gündemdeki yerini koruyor.



Toplumun farklı kesimlerinden birçok uzmanın vurguladığı nokta ise büyük medeniyetlerin fikr-i iktidar olunmadan kurulamayacağı yönünde.

Fikr-i iktidar hukuktan sanata, ekonomiden siyasete tüm alanları yakından ilgilendiriyor.

Peki, bunun için neler yapılmalı? Bir ülkede fikr-i iktidar nasıl kurulur?



"BATIYI TAKLİT ETMEKTEN ARTIK VAZGEÇELİM"

Konuya ilişkin konuşan Sosyolog-tarihçi İsmail Öz, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Gerçekten Türkiye adına bu konuyu dile getirmesi çok mutluluk verici. Biz de varız diyebilmek için kendi değerlerimize dönüş yapmamız lazım. Biz kendi kahramanlarımızın arkasından giden ahlaklı insan yetiştiririz. Çok güzel gelişmelerin işareti olarak görüyorum. Tartışılsın bunlar. Batıyı taklit etmekten artık vazgeçelim. Eğitimimizi yeniden düşünelim." dedi.





"YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRMEMİZ GEREKLİ"



Avukat Zeki Arıtürk ise, "Müfredatların değişmesi yöntemlerin değişmesi lazım. Üniversite çok ama yeni yıldızlar yetiştirmemiz gerekli. Yeni İbn Haldunlar Mimar Sinanlar" mesajı verdi.