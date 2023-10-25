28 Ekim 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" Projesi Türkmenistan'da tanıtıldı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi Türkmenistan'da tanıtıldı. Türkiye ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği iş birliğinde iklim ve ekoloji festivali düzenlendi. Etkinlikte Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı yapıldı ve iyi niyet bildirgesi imzalandı.