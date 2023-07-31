Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun dış politika diplomasisi sürüyor. Başkan Erdoğan hangi ülkelere gitti? Hangi ülkeleri ziyaret edecek? A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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