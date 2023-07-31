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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 14:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun dış politika diplomasisi sürüyor. Başkan Erdoğan hangi ülkelere gitti? Hangi ülkeleri ziyaret edecek? A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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