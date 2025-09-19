Başkan Erdoğan’ın “Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz” sözlerinin perde arkası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün şehit ve gazi yakınları ile buluşmasında yaptığı konuşmada hem terör örgütü İsrail’in eli kanlı sözde örgüt lideri Netanyahu’ya hem de dünyaya net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Biz bu coğrafyada ne işgalci ne de misafiriz. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz.” dedi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli’de yeni dünya düzeninde Türkiye, Rusya ve Çin ittifakını önerdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

