Başkan Erdoğan'ın Astana gündeminde neler var? Stratejik ortaklıkta dev adımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya çıkarma yaptı. Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan’ın çantasında enerji, savunma sanayii, ticaret rotaları ve eğitim gibi kritik başlıklar yer alıyor. İki lider arasındaki görüşmelerin, Türk dünyasındaki entegrasyonu daha da güçlendirmesi bekleniyor.