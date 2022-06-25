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Başkan Erdoğan'ın 2023 adaylığı! Bakan Bozdağ açıkladı: Yasal engel yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 14:28
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde anayasal bir engel olmadığını söyledi.
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