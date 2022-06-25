25 Haziran 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın 2023 adaylığı! Bakan Bozdağ açıkladı: Yasal engel yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde anayasal bir engel olmadığını söyledi.