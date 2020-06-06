Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden 'Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden törende yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.