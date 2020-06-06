07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2020 22:44
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden 'Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden törende yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.

CHP emek hırsızlığı yapıyor
"CHP emek hırsızlığı yapıyor"
Uğur Dündar darbedip hakaretler yağdırmıştı! Skandal görüntülerin perde arkası ilk kez A Haber'de
Uğur Dündar darbedip hakaretler yağdırmıştı! Skandal görüntülerin perde arkası ilk kez A Haber'de
Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
Prof. Dr. Ceyhan'dan ağustos ayına dikkat çekti
Prof. Dr. Ceyhan'dan ağustos ayına dikkat çekti
Prof. Dr. Ceyhan 6 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi
Prof. Dr. Ceyhan 6 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi
Bakan Koca 6 Haziran koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
Bakan Koca 6 Haziran koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
Barış Çakan cinayetiyle ilgili 36 kişi hakkında...
Barış Çakan cinayetiyle ilgili 36 kişi hakkında...
İstanbul'da akılalmaz görüntü! Metroda adım atacak yer kalmadı | Video
İstanbul'da akılalmaz görüntü! Metroda adım atacak yer kalmadı | Video
Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu çelişkisi
Kılıçdaroğlu'nun "Enis Berberoğlu" çelişkisi
Güvenlik güçlerine hain pusu!
Güvenlik güçlerine hain pusu!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ekonomiye dev katkı
Başkan Erdoğan açıkladı! Ekonomiye dev katkı
Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor
Daha Fazla Video Göster