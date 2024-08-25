25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Vaniköy'de kaçak yapıya izin veren İBB'ye sert tepki: İstanbul'un hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar

Başkan Erdoğan'dan Vaniköy'de kaçak yapıya izin veren İBB'ye sert tepki: İstanbul'un hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2024 14:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski Türkiye'nin geride kaldığını vurgularken, kökenler nedeniyle ötekileştirme günlerinin tamamen bittiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca İBB'nin Vaniköy'de izin verdiği kaçak inşaatı da eleştirirken "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar." dedi. TBMM'de TİP'li Ahmet Şık'ın yaptığı konuşmada kullandığı provokatif ifadeler sonrası çıkan kavgayı da yorumlayan Erdoğan "Millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler." dedi. İşte detaylar...
Erdoğan: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
Erdoğan: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
MİT’ten PKK’ya bir darbe daha
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha
Irak’ın kuzeyinde terörist temizliği!
Irak'ın kuzeyinde terörist temizliği!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşuyor
Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşuyor
Vaniköy’deki skandal karşısında 3 maymunu oynuyorlar!
Vaniköy'deki skandal karşısında 3 maymunu oynuyorlar!
İtalya’daki yat kazasıyla ilgili yeni gelişme!
İtalya'daki yat kazasıyla ilgili yeni gelişme!
mamoğlu’nun korumalarından önce hırpalama sonra tehdit!
mamoğlu'nun korumalarından önce hırpalama sonra tehdit!
Hamile kadına şiddet görüntüleri infial yaratmıştı!
Hamile kadına şiddet görüntüleri infial yaratmıştı!
En son 2016’da görülmüştü yeniden ortaya çıktı!
En son 2016'da görülmüştü yeniden ortaya çıktı!
Donanmanın yeni güçleri görevde!
Donanmanın yeni güçleri görevde!
Narin’e ait son görüntüler!
Narin'e ait son görüntüler!
Daha Fazla Video Göster