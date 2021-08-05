Başkan Erdoğan'dan Türk Hava Kurumu (THK) ile ilgili A Haber'de flaş açıklamalar

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) hakkında ortaya atılar iddialarla ilgili "Bunlar Türk Hava Kurumu'na talip olmuşlar. Peki buradaki uçakların şu anki durumu nedir? Uçaklar pert olmuş halde. Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette. Bir de çok amaçlı uçaklardan almamız söz konusu." dedi.

Yine orman idaresi ile yapılan sözleşmelere göre bedeli karşılığında bu uçakların kullanıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki bu uçakların şu anda durumu nedir? Kurum, 2014-2018 yılından itibaren değerlendirmesini yaparsak, bu arada yapılan sözleşmeyle 6 uçakla oradan hizmet alımı yapıyor. Mesela 3 tane uçak daha var ki tamamen adeta pert olmuş vaziyette. 2019 yılında orman idaresiyle bu anlaşma artık sağlanamıyor. Zira uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette ve teknik şartnameye uymadığından kurum tarafından da teklif verilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu yıl THK helikopterle yangın söndürme ihalesine katılır inşallah. Ancak ihaleyi daha uygun fiyat teklif eden özel bir şirket almış vaziyette. 2021 yılı orman yangın söndürme ihalesinde 13 adet helikopterlik kısmı THK tarafından o zaman kazanılmış. Böyle bir durum da söz konusu."

Bu sene daha farklı bir adım atarak, Rusya'dan 3 tane Be-200 tipi uçak kiralandığını anımsatan Erdoğan, "Şu anda o uçaklarla bu hizmeti sürdürüyoruz ve bu sayıyı tabii belki daha da artırma durumumuz olacak." diye konuştu.

Çok amaçlı uçaklardan alma durumunun da söz konusu olduğunu belirten Erdoğan, "Elimizde Sikorsky, Cougar var. Bunların tabii gece görüşü olanları yoksa onlara da gece görüşü imkanını getirme çalışmalarımız var. Onlara da sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougarları bu söndürme işleminde kullanma düşüncemiz de var." ifadesini kullandı.