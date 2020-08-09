Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız." ifadelerini kullandı. TÜBİTAK fen lisesinin de müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Yerli aşı geliştirme arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarında hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tören alanına yüzde 100 yerli ve milli dünyadaki ilk lastik tekerlekli iş makinesi ile geldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK

18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobilini gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım attık. Sağlıkta, sağlık turizminde ülkemizi öne taşıyacak 2 acil durum hastanemiz ile 2682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanemizi devreye aldık. Ekonomide attığımız adımlar ile her kesimden vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın döneminde birçok ülkede üretim düşmüşken biz arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazını rekor sürede tamamladık. Yardım talep eden dost ülkelerin imdadına koştuk.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ

Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha fonskiyonel bir hale kavuşturuyoruz. Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE: TÜBİTAK FEN LİSESİ AÇILIYOR

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir.

SAVUNMA SANAYİİ HAMLESİ

Bir dönem Ege'de, Akdeniz'de meşru hakkımız olan meselelerde bile inisiyatif alamadık. Hayati projeleri iç ve dış rant odakları tarafından örselenmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Savunma sanayinde dışa bağımlığını yüzde 70'den 30'lara düşürdü. IMF'e olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu mayıs 2013'te ödeyerek sıfırladık. Artık borcumuz yok. Takip eden, tüketen bir ülke konumundan tasarlayan üreten ürettiklerini dünyaya ihraç eden dünya konumuna geldik. Bunları 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Başarı hikayelerini ülkemizin sıkıntıya girmesini isteyenlerle değil, gençlerimizle, emekçilerimizle, yatırımcılarımızla, cesur sanayicilerimizle yazacağız. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var.

AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA 3. SIRADAYIZ

Yerli aşı geliştirme arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarında hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Biri insan deneyi aşamasına geldi.