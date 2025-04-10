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Başkan Erdoğan’dan Trump açıklaması: Henüz görüşmedik

Başkan Erdoğan'dan Trump açıklaması: “Henüz görüşmedik”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 01:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye ile İsrail arasında sorun varsa çözebilirim” şeklindeki açıklamalarına ilişkin Erdoğan, “Daha görüşmedik” yanıtını verdi. DEM Parti ile yapılacak görüşmenin yeriyle ilgili soruya ise “Onları Hasan belirliyor” diyerek dikkat çeken bir cevap verdi. Erdoğan’ın açıklamaları, hem dış politika hem de iç siyaset gündeminde yankı uyandırdı.
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Başkan Erdoğan’dan Trump açıklaması: Henüz görüşmedik
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