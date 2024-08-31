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Başkan Erdoğan'dan "Terörle mücadele" mesajı: Yakında kilidi kapatacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 19:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hava Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele mesajı veren Başkan Erdoğan "Teröristler kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Yakında kilidi kapatacağız" dedi.
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