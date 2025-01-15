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Başkan Erdoğan’dan tarihi sözler: Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? Bebekler ölürken neredeydiniz?

Başkan Erdoğan'dan tarihi sözler: Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? Bebekler ölürken neredeydiniz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kitlesel kıyımlar yapılırken seslerini çıkarmadılar. Bebekler ölürken, çocuklar katledilirken sustular. Türkmen kovulurken sustular. Bize saldırıp Esad zulmüne ses etmediler. Düne kadar Suriye’de ne işimiz var diyen siz değil miydiniz? Zalim defolup gidince mi aydınlandınız? Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? Bebekler ölürken neredeydiniz? 13 yıl neden sustuğunuzu şimdi neden konuştuğunuzu çok iyi biliyoruz. Zalim Esad’ın katliamlarına neden tepki göstermediğinizi gayet iyi biliyoruz. Ne yaparsanız yapın Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan tarihi sözler: Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? Bebekler ölürken neredeydiniz?
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