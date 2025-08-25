25 Ağustos 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan’dan tarih vurgusu: "Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı Programı’nda yaptığı konuşmada, Ahlat’ın Kızılelma’nın anahtarı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler yalnızca birer kültür varlığı değil; bu topraklardaki 1000 yıllık mevcudiyetimizin eserleridir” dedi. Programda Başkan Erdoğan, “Ben Ahlat’ım” şiirini okuyarak, beldenin tarihimizdeki önemine dikkat çekti.