25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan tarih vurgusu: "Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır"
Başkan Erdoğan’dan tarih vurgusu: Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır

Başkan Erdoğan’dan tarih vurgusu: "Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 13:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı Programı’nda yaptığı konuşmada, Ahlat’ın Kızılelma’nın anahtarı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler yalnızca birer kültür varlığı değil; bu topraklardaki 1000 yıllık mevcudiyetimizin eserleridir” dedi. Programda Başkan Erdoğan, “Ben Ahlat’ım” şiirini okuyarak, beldenin tarihimizdeki önemine dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan tarih vurgusu: Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır
Başkan Erdoğan: Artık son düzlükteyiz!
Başkan Erdoğan: Artık son düzlükteyiz!
Başkan Erdoğan: Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır
Başkan Erdoğan: "Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır"
Başkan Erdoğan Ahlat’ta: Buradaki eserler tarihimizin şahididir!
Başkan Erdoğan Ahlat'ta: Buradaki eserler tarihimizin şahididir!
Bakan Fidan: BM Genel Kurulu’na üye yapılmalı
Bakan Fidan: BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Kabine 2. kez Ahlat’ta toplanıyor! Gündemde neler var?
Kabine 2. kez Ahlat'ta toplanıyor! Gündemde neler var?
Uzmanlar: Korkulacak bir durum yok
Uzmanlar: Korkulacak bir durum yok
Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber’de çarpıcı yorum
Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber'de çarpıcı yorum
Depremin ardından uzman isimden açıklama geldi
Depremin ardından uzman isimden açıklama geldi
Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı
Tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı
Donanmanın yıldızları İstanbul’u selamladı
Donanmanın yıldızları İstanbul'u selamladı
Daha Fazla Video Göster