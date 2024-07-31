Başkan Erdoğan’dan suikaste ilişkin açıklama! "Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık"

Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye’nin İran’da İsrail saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. "Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" diyen Erdoğan, bu suikastın Filistinlilerin moralini bozmaya ve onları sindirmeye yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Erdoğan, ayrıca Haniye’nin ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

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