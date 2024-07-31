31 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan’dan suikaste ilişkin açıklama! "Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık"
Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye’nin İran’da İsrail saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. "Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" diyen Erdoğan, bu suikastın Filistinlilerin moralini bozmaya ve onları sindirmeye yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Erdoğan, ayrıca Haniye’nin ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.