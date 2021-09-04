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Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümü mesajı! 2023, 2053 ve 2071 vurgusu

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Giriş: 04.09.2021 13:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi, milletimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz" dedi.
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Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı
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