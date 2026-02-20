CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir'de kordon çilesi bitmiyor: Bilimden uzak yapılan setler de çare olmadı

İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordon, her yağmur sonrası sular altında kalmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz taşmalarını engellemek amacıyla inşa edilen bentlerin ve setlerin yetersizliği halkın tepkisini çekerken, uzmanlar bu projelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu vurguluyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki kronikleşen altyapı sorunlarını ve yanlış uygulamaları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’ye değerlendirdi.

Gündemden Videolar

Ordu'da kan donduran olay kamerada
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
ABD donanması USS Gerald Ford İran'ın füze menzilinde
ABD donanması USS Gerald Ford İran'ın füze menzilinde
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
İran-Rusya tatbikatta! Çin nerede?
İran-Rusya tatbikatta! Çin nerede?
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım A Haber'de
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım A Haber'de