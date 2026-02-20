İzmir'de kordon çilesi bitmiyor: Bilimden uzak yapılan setler de çare olmadı

İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordon, her yağmur sonrası sular altında kalmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz taşmalarını engellemek amacıyla inşa edilen bentlerin ve setlerin yetersizliği halkın tepkisini çekerken, uzmanlar bu projelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu vurguluyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki kronikleşen altyapı sorunlarını ve yanlış uygulamaları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’ye değerlendirdi.