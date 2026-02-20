CANLI YAYIN
Orta Doğu’da savaş senaryoları: ABD-İran gerilimi neyi tetikler? “Dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalabilir”

ABD-İran hattında tırmanan gerilim bölgesel bir çatışmanın ötesine geçerek küresel çaplı "ekonomik salgına" dönüşme riski taşıyor. Bölgedeki askeri yığınağı ve karşılıklı tehditleri A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, olası bir savaşın sadece sınırları değil ticareti, enerjiyi ve finansal piyasaları kilitleyerek dünyayı "yeni bir pandemi" süreciyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

