Gaziantep'te baklava mesaisi: Ramazanın vazgeçilmez lezzetine büyük ilgi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, baklavanın başkenti Gaziantep'te işletmelerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu meşhur lezzet için hem tezgâhlarda hem de kargo siparişlerinde yoğunluk oluşurken, baklava ustaları talepleri yetiştirebilmek için fazla mesai harcamaya başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep’teki bir işletmeden son durumu aktararak Ramazan coşkusunun baklavaya olan ilgiyi nasıl artırdığını yerinde inceledi.

