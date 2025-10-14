14 Ekim 2025, Salı

Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e Batı göndermesi: Onlar Brüksel’de laf üretirken biz Anadolu’da eser üretiyoruz

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Batı" göndermesi: Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 12:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’a gitti. Dönüşte gazetecilerin uçaktaki sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın gündeminde muhalefet vardı. Özel'in Batı'dan medet uman siyasi temaslarına değinen Erdoğan "Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor. Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz" dedi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber'de detayları anlattı.
