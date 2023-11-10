Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar: Blinken'in Türkiye ziyareti, İsrail'in Gazze saldırıları, ekonomi, CHP'de Genel Başkan değişimi...

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in İsrail ile ilgili tutumuna destek verdi. ABD'nin Filistin konusunda ikili oynadığına vurgu yapan Erdoğan, "Bizim hamasi söylemler, içi boş insani şovlara değil somut adımlara ihtiyacımız var" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Bakanlığımız konuğuna, temsil ettiği makama yakışır bir şekilde yaklaşımda bulunmuştur." dedi. CHP'deki Genel Başkan değişimini de değerlendiren Erdoğan, "Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu." ifadelerini kullandı. Erdoğan ekonomi ve Anayasa Mahkemesi-Yargıtay arasında yaşananlarla ilgili de değerlendirme yaptı..

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