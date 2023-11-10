10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar: Blinken'in Türkiye ziyareti, İsrail'in Gazze saldırıları, ekonomi, CHP'de Genel Başkan değişimi...

Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar: Blinken'in Türkiye ziyareti, İsrail'in Gazze saldırıları, ekonomi, CHP'de Genel Başkan değişimi...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2023 10:32
Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in İsrail ile ilgili tutumuna destek verdi. ABD'nin Filistin konusunda ikili oynadığına vurgu yapan Erdoğan, "Bizim hamasi söylemler, içi boş insani şovlara değil somut adımlara ihtiyacımız var" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Bakanlığımız konuğuna, temsil ettiği makama yakışır bir şekilde yaklaşımda bulunmuştur." dedi. CHP'deki Genel Başkan değişimini de değerlendiren Erdoğan, "Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu." ifadelerini kullandı. Erdoğan ekonomi ve Anayasa Mahkemesi-Yargıtay arasında yaşananlarla ilgili de değerlendirme yaptı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi!
Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi!
Özbekistan dönüşü önemli mesajlar!
Özbekistan dönüşü önemli mesajlar!
İsrail Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı!
İsrail Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı!
09.05’te Türkiye’de hayat durdu
09.05’te Türkiye’de hayat durdu
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Birinci ara tatil başlıyor!
Birinci ara tatil başlıyor!
CHP Meclis’te oturma eylemi başlattı!
CHP Meclis’te oturma eylemi başlattı!
Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü
Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü
Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi!
Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi!
Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!
İngiltere’de 72 yıl sonra bir ilk!
İngiltere'de 72 yıl sonra bir ilk!
Belçika’dan İsrail’e tepki!
Belçika'dan İsrail'e tepki!
Daha Fazla Video Göster