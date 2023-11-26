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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul: Lübnan Başbakanı Necib Mikati İstanbul'da

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Giriş: 26.11.2023 10:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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