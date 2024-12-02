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Başkan Erdoğan’dan net Suriye mesajı: Sahada tüm tedbirleri alıyoruz

Başkan Erdoğan'dan net Suriye mesajı: Sahada tüm tedbirleri alıyoruz

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Giriş: 02.12.2024 20:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylerken "Sahada bütün tebdirleri alıyoruz" mesajını verdi. Erdoğan ayrıca son hadiselerin Türkiye'nin haklılığını teyit ettiğinin altını çizdi. Diğer yandan İsrail'in yaklaşımını samimi bulmadığını söyleyen Başkan Erdoğan "İsrail Gazze'de sözleri tutmadı" dedi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan net Suriye mesajı: Sahada tüm tedbirleri alıyoruz
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