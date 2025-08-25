Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Türkiye’yi şikâyet edenler kaybetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat’ta toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, milli markalara yönelik boykot çağrılarının ve Merkez Bankası üzerinden yürütülen algı operasyonlarının boşa çıktığını vurguladı. Yurt dışında Türkiye’yi şikâyet edenlerin de umduklarını bulamadığını belirterek, “Kaybeden ülkemiz değil, acizler oldu” dedi.

