Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan sözleri: Bir dava adamı olan hocamızdan çok şeyler öğrendim |Video

AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı ölümünün 9. yıl dönümünde unutmadı. Başkan Erdoğan konuşmasında merhum lider Erbakan için "Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9. vefat yıl dönümü... Beraberce uzun yıllar siyasette mücadelemiz oldu. İlk gençlik yıllarımdan itibaren yanında bulunma şerefine nail olduğum Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Merhum hocamız ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete bu ülkenin ufkunu açmaya adamış bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğrunda yılmadan mücadele eden bir dava adamı olan hocamız tüm ömrünü bu ülke için, bu millet için hepsinen önemlisi tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Kendisi şayet imkan verilirse bu ülkenin kendi uçağını, kendi otomobilini, kendi silahını yapabileceğine kendi sanayisini kurabileceğine yürekten inanan bir idealisti. Tam bir insan sarrafı olan hocamız Anadolu'nun inançlı, başarılı, fedekâr geleceği parlak evlatlarına fırsat tanımak için de gayret göstermiştir. Kurucusu olduğum partimizde ve bürokrasi de halen merhum hocamızın önünü açtığı pek çok arkadaşımız var. Ahlakı, dürüstlüğü manevi kalkınmayı, istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören Erbakan hocamız geride saygıyla güzellikle duayla yad edilen müstesna bir miras bırakmıştı. Vefatının 9. yılında kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Rabbim onu cenneti ve cemali ile müşerref kılsın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı ölümünün 9. yıl dönümünde unutmadı.

Başkan Erdoğan konuşmasında merhum lider Erbakan için "Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9. vefat yıl dönümü... Beraberce uzun yıllar siyasette mücadelemiz oldu. İlk gençlik yıllarımdan itibaren yanında bulunma şerefine nail olduğum Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Merhum hocamız ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete bu ülkenin ufkunu açmaya adamış bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğrunda yılmadan mücadele eden bir dava adamı olan hocamız tüm ömrünü bu ülke için, bu millet için hepsinen önemlisi tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Kendisi şayet imkan verilirse bu ülkenin kendi uçağını, kendi otomobilini, kendi silahını yapabileceğine kendi sanayisini kurabileceğine yürekten inanan bir idealisti. Tam bir insan sarrafı olan hocamız Anadolu'nun inançlı, başarılı, fedekâr geleceği parlak evlatlarına fırsat tanımak için de gayret göstermiştir. Kurucusu olduğum partimizde ve bürokrasi de halen merhum hocamızın önünü açtığı pek çok arkadaşımız var. Ahlakı, dürüstlüğü manevi kalkınmayı, istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören Erbakan hocamız geride saygıyla güzellikle duayla yad edilen müstesna bir miras bırakmıştı. Vefatının 9. yılında kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Rabbim onu cenneti ve cemali ile müşerref kılsın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.