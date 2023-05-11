Başkan Erdoğan’dan Muharrem İnce yorumu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi. Ankara'daki ilk durağının ardından Mamak ve Altındağ'da halkla buluşan Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ""Muharrem İnce adaylıktan ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi." dedi.