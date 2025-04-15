Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Mandacılık zihniyetindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek için batıya ve batılı medya kuruluşlarına yalvardığını belirten Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde... Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır." dedi.

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