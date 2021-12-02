Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu mesajı! Dışa bağımlılık ortadan kalkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Deniz Topu'nun atış testini başarıyla geçmesinden dolayı video mesaj gönderdi. ABD'den emir alan İtalya'nın Türkiye'ye satışları kaldırmasıyla Türk mühendisler devreye girdi. 12 ay gibi kısa bir sürede tarih yazan Türk mühendisler Milli Deniz Topu'nu geliştirmişti. Atış testlerinin de başarıyla tamamlanması üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yapılamaz denileni bir kez daha yaptık" dedi.