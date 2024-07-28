Başkan Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi.

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