Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Tatil süresi 9 gün oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne yükseltildiğinin müjdesini vererek "26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatile 1,5 gün eklenmesini kararlaştırdık. Böylece Pazartesi günü tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere 1,5 günü idari izin sayarak 9 gün tatili vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.